«Газпром» утвердил схему пусконаладочных работ на «Силе Сибири»

«Газпром» утвердил схему организации пусконаладочных работ на строящемся газопроводе «Сила Сибири». Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на заявление технического заказчика стройки компании «Газпром трансгаз Томск».

В сообщении говорится, что заполнение трубопровода газом запланировано начать 1 сентября 2019 года. Ранее председатель правления «Газпрома» Алексей Миллер отмечал, что концерн намерен ускорить сроки введения магистрали в эксплуатацию и начать поставки газа в Китай по «Силе Сибири» с 1 декабря 2019 года.

В 2019 году «Газпром» планирует построить участок от Ковыктинского до Чаяндинского месторождения, что увеличит протяженность «Силы Сибири» на 800 километров и позволит обеспечить законтрактованный объем поставок газа в Китай.

В декабре 2018 года на стройплощадку участка «Ковыкта-Чаянда» была отгружена первая партия труб, произведенных на Загорском трубном заводе, в рамках контракта на поставку 500 тысяч тонн труб, который «Газпром» заключил с предприятием в целях обеспечения строительства данного участка экспортного газопровода.

Как ранее писал «Интерфакс», газовая монополия заключила с ЗТЗ прямой контракт на более выгодных условиях, чем первоначально были в отмененном тендере. При этом агентство отмечало показательную тенденцию: в общем объеме закупок «Газпрома» на 2018 год доля контрактов с единственным поставщиком увеличилась с 19 до 29 процентов. При этом в закупках на 2019-2020 годы таких контрактов уже 99 процентов.

Напомним, что разрешение на поставку труб для ремонтов Загорский трубный завод получил в марте 2017 года, а 28 декабря того же года «Газпром» уже добавил ЗТЗ в список поставщиков труб большого диаметра для новых инвестиционных проектов, несмотря на проблемы с прохождением сертификации во ВНИИГАЗе.

В январе 2019 года уже инспекция «Транснефти» нашла на ЗТЗ нарушения при производстве труб большого диаметра. В ходе проверки выяснилось, что продукция, изготовленные заводом в соответствии с техническими требованиями «Газпрома», не прошла в полном объеме неразрушающий контроль. В частности, не был проведен магнитопорошковый, ультразвуковой и рентгенотелевизионный контроль фасок и сварных швов ТБД (копия акта инспекции имеется в распоряжении «Ленты.ру»). В результате использования некачественной продукции на объектах «Газпрома» могут пострадать не только трубопроводы, но и окружающая среда.

Итоги инспекции Загорского трубного завода показали, что производимые предприятием трубы большого диаметра не могут использоваться и на объектах трубопроводной компании. Так как, в соответствии с актом, ЗТЗ не готов изготавливать стальные электросварные трубы наружным диаметром 530-1220 миллиметров в соответствии с общими техническими требованиями «Магистральный трубопроводный транспорт нефти и нефтепродуктов».

В части нарушений нормативной документации представители Транснефти указали на отсутствие сертификата соответствия на выпуск стальных электросварных прямошовных труб диаметром 530 – 1220 мм, а также декларации соответствия техническому регламенту Таможенного союза.

Это означает, что ЗТЗ не смог завершить процедуру аттестации в «Транснефти».

В акте также указывается, что ЗТЗ имеет технологическое оборудование для изготовления стальных труб диаметром 530 – 1220 миллиметров, а при изготовлении продукции все виды работ выполняются собственными силами.

В 2019 году в планах «Газпрома» инвестировать в реализацию проекта «Сила Сибири» 147,5 миллиарда рублей. В 2018 году инвестиции в проект составили 219,04 миллиарда рублей, в 2017 году — 158,8 миллиарда рублей.

