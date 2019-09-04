Китайцы пустят российский газ на спирт

В Хабаровском крае на берегу Охотского моря появится завод по выпуску метанола мощностью 7,2 миллиона тонн в год. В перспективе предприятие станет крупнейшим в мире. В качестве сырья предполагается использовать газ из месторождений Западной Якутии, а строить завод будет зарегистрированная в Гонконге Sherwood Energy, передает «Коммерсантъ».

В Агентстве Дальнего Востока по привлечению инвестиций и поддержке экспорта (АНО АПИ) рассказали, что соглашение о проекте подпишут на Восточном экономическом форуме, который стартовал 4 сентября.

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Глава направления нефтегазохимии департамента инвестпроектов АНО АПИ Анастасия Набатчикова указала, что общая стоимость проекта, включая разработку месторождений и строительство газопровода, оценивается в 740 миллиардов рублей.

В китайской Sirius Holding, «дочкой» которой является Sherwood Energy, подтвердили планы по строительству завода. Глава совета директоров Sirius Жань Тао рассказал, что вначале сырье пойдет из месторождений «Туймааданефтегаза», которые контролирует компания, и «ГДК Ленск-газ». Но позднее предполагается использовать газ и из других месторождений региона, которые останутся за пределами трубопровода «Сила Сибири». Всего заводу необходимо до 20 миллиардов кубометров в год.

Эксперты отмечают, что проект уже на первом этапе выглядит неочевидным. Указанные источники газа могут в совокупности дать не более семи миллиардов кубометров, а кроме того, завод выглядит слишком крупным даже с учетом роста потребления метанола в Китае. К примеру, в 2018 году выпуск метанола в России составил 4,5 миллиона тонн.

Как предположил директор практики «Газ и химия» Vygon Consulting Дмитрий Акишин, запуск завода ударит по стоимости метанола, что добавит проекту проблем. Если в настоящий момент цена газа для таких производств в европейской части России около 60-70 долларов за тысячу кубометров, то на Дальнем Востоке из-за строительства инфраструктуры составит 100-120 долларов.

Ранее глава железнодорожной компании China Railway Чжан Цзунъянь рассказал, что Китай рассматривает российский Дальний Восток в качестве одного из своих приоритетных рынков и готов развивать инфраструктуру в регионе даже в рамках госпрограмм.

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