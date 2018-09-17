Китай положил глаз на российский Дальний Восток

Китай рассматривает российский Дальний Восток в качестве одного из своих приоритетных рынков и готов развивать инфраструктуру в регионе. Об этом глава железнодорожной компании China Railway Чжан Цзунъянь рассказал в интервью агентству Xinhua, выдержки из которого приводит ТАСС.

«Китайские предприятия способны в полной мере задействовать собственные передовые технологии, оборудование, инженерную экспертизу и опыт в этих сферах и принять участие в строительстве инфраструктуры на Дальнем Востоке», — сказал он.

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По его словам, проекты могут быть реализованы в рамках китайской масштабной госпрограммы «Один пояс, один путь», включающей в себя строительство транспортных магистралей между Китаем и другими странами континента.

Среди объектов, в строительстве которых могут поучаствовать китайские инвесторы, глава China Railway назвал железные и автомобильные дороги, а также мосты. Имелся ли в виду в том числе и мост на Сахалин, он не уточнил.

По словам Чжан Цзунъяня, его компания уже провела переговоры с российскими властями и руководством РЖД. Пекин рассматривает участие в проектах как взаимовыгодное сотрудничество двух стран, отметил топ-менеджер.

В июне China Railway назвала убыточным проект по строительству высокоскоростной магистрали «Евразия» по маршруту Пекин-Москва-Берлин. По расчетам компании, возведение не окупится в случае привлечения заемного финансирования на уровне 60 процентов по рыночной ставке.

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