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Назван источник финансирования нового российского мегамоста

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Основная часть транспортного перехода на остров Сахалин будет профинансирована из бюджета РЖД. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на министра транспорта России Максима Орешкина.

По его словам, у министерства уже сейчас есть стоимостные оценки проекта, однако конкретные суммы он называть не стал. «Теоретически есть два источника — бюджет и РЖД. Это очевидно, что основная часть будет точно из бюджета РЖД», — отметил министр.

Ранее 24 июля президент России Владимир Путин по итогам встречи с губернатором Сахалинской области Олегом Кожемяко поручил проработать вопрос строительства моста, который свяжет Сахалин и материковую часть страны. Сообщалось, что проект планируется реализовать частично на деньги регионального бюджета, которые Сахалин получает, например, по СРП-2 (соглашение о разделе продукции).

Проектирование железнодорожных путей для мегамоста на Сахалин началось в июне. Закончить проект инженеры должны к лету 2019 года.

В мае 2018 года в РЖД оценили стоимость проекта в 540,3 миллиарда рублей — это в 3,5 раза больше, чем стоимость Крымского моста. Проектные работы запланированы на 2018-2020 годы, строительные работы — на 2019-2023 годы.

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