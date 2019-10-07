Песков рассказал о дне рождения Путина

Президент России Владимир Путин встречает день рождения с родными, друзьями и телефоном, рассказал его пресс-секретарь Дмитрий Песков. Его цитирует РИА Новости в понедельник, 7 октября.

«Состоялось уже 10 телефонных переговоров, звонившие поздравляли президента», — рассказал он.

Представитель Кремля отрицательно ответил на вопрос, поздравил ли российского лидера его американский коллега Дональд Трамп, и напомнил, что в США еще ночь.

7 октября Владимиру Путину исполняется 67 лет.

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