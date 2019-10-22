Россия получила контроль над сирийско-турецкой границей

Москва и Анкара договорились о вводе российской военной полиции и сирийских военнослужащих в район сирийско-турецкой границы за пределами зоны турецкой операции на севере Сирии. Об этом говорится в меморандуме, принятом по итогам переговоров президентов России и Турции Владимира Путина и Реджепа Тайипа Эрдогана в Сочи, сообщает «Интерфакс».

Соответствующие договоренности начнут действовать с полуночи 23 октября.

Вместе с этим из 30-километровой приграничной зоны должны быть выведены курдские вооруженные формирования, которых Анкара считает террористическими. Вывод должен завершиться в течение 150 часов после полудня 23 октября, то есть к 18:00 29 октября.

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Переговоры Путина и Эрдогана в Сочи длились более шести часов. После них российский лидер заявил, что турецкий коллега подробно разъяснил ему цели и задачи турецкой военной операции в Сирии, а также анонсировал судьбоносные решения по ситуации в данном регионе.

В Сирии с 9 октября проводится военная операция Турции, целью которой Анкара поставила борьбу с курдами и «Исламским государством» (организация запрещена в России). На данный момент операция приостановлена по договоренности с США, которые отказались поддержать курдов, пользовавшихся обычно помощью со стороны Вашингтона. На фоне этих событий сами курды при посредничестве Москвы заключили союз с официальным Дамаском.

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