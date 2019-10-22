Россия и Турция договорились вместе патрулировать север Сирии

Военнослужащие России и Турции будут проводить совместное патрулирование на севере Сирии. Об этом сообщил президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган, передает ТАСС.

По его словам, курдские формирования в течение 150 часов (к 18:00 29 октября) должны будут покинуть 30-километровую зону от границы с Турцией, и после этого российско-турецкие патрули появятся на сирийских территориях глубиной до 10 километров к западу и востоку от места проведения операции «Источник мира».

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Ранее сообщалось, что Владимир Путин и Реджеп Эрдоган после шестичасовых переговоров договорились о вводе российской военной полиции и сирийских военнослужащих в район сирийско-турецкой границы. Министр иностранных дел России Сергей Лавров в свою очередь заявил, что турецкая военная операция «Источник мира» на севере Сирии прекращается.

В Сирии с 9 октября проводится военная операция Турции, целью которой Анкара поставила борьбу с курдами и «Исламским государством» (организация запрещена в России). На данный момент операция приостановлена по договоренности с США, которые отказались поддержать курдов, пользовавшихся обычно помощью со стороны Вашингтона. На фоне этих событий сами курды при посредничестве Москвы заключили союз с официальным Дамаском.

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