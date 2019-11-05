Россия отреагировала на строительство новых баз США в Сирии

Попытки США закрепить незаконное военное присутствие в Сирии неприемлемы и противоречат международному праву. Об этом заявил заместитель главы МИД России Сергей Вершинин, передает РИА Новости.
«Любые действия, мы сейчас не говорим какие, которыми пытаются закрепить незаконное военное присутствие США, являются, с нашей точки зрения, противоречащими международному праву и неприемлемым», — ответил он на вопрос о планах США создать новые военные базы в нефтеносной провинции Дейр эз-Зор.
О том, что американские военные перебросили строительную технику, солдат и тяжелое вооружение в эту провинцию для строительства там новых военных баз, сообщалось ранее 5 ноября.
30 октября министр иностранных дел России Сергей Лавров заявлял, что намерение США защитить нефтяные месторождения в Сирии от террористов — лишь предлог для того, чтобы оставить войска в стране.
26 октября российское Минобороны показало снимки, сделанные космической разведкой, доказывающие, что США после разгрома террористов ИГ добывали и вывозили из Сирии нефть.
24 октября власти США заявили, что планируют направить военных и танки в восточную часть Сирии. Это объяснялось желанием не допустить того, чтобы нефтяными месторождениями в этой области вновь завладели боевики. В сирийском парламенте в ответ заявили, что Дамаск намерен вернуть нефтяные месторождения на своей территории под государственный контроль.