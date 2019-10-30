Лавров оценил желание США защищать нефть в Сирии

Министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что намерение США защитить нефтяные месторождения в Сирии от террористов — лишь предлог, чтобы оставить войска в стране. Об этом он рассказал на пресс-конференции после встречи с главами МИД Ирана и Турции Мохаммадом Джавадом Зарифом и Мевлютом Чавушоглу, передает ТАСС.

Лавров назвал действия американской стороны высокомерными и подчеркнул, что они противоречат международному праву. Министр добавил, что эксплуатация нефтяных месторождений на территории другого государства без его согласия является незаконной.

26 октября Министерство обороны России показало снимки космической разведки, доказывающие, что США после разгрома террористов «Исламского государства» (ИГ, запрещена в РФ) добывали и вывозили из Сирии нефть. В ведомстве действия США назвали международным государственным бандитизмом и отметили, что нет ни одной законной задачи для американских войск по охране углеводородных залежей Сирии от самой Сирии.

24 октября власти США заявили, что планируют направить военных и танки в восточную часть Сирии. Это объяснялось желанием не допустить того, чтобы нефтяными месторождениями в этой области вновь завладели боевики.

В ответ на это зампред международного комитета сирийского парламента Аммар аль-Асад заявил, что Сирия намерена вернуть все нефтяные месторождения на своей территории под контроль правительства страны.

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