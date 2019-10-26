Минобороны обнародовало доказательства контрабанды США нефти из Сирии

Министерство обороны России показало снимки космической разведки, доказывающие, что США после разгрома террористов «Исламского государства» (ИГ, запрещена в РФ) добывали и вывозили из Сирии нефть. Кадры космической разведки опубликованы в Facebook.

В военном ведомстве заявили, что под охраной американских военных и сотрудников ЧВК США бензовозы с нефтяных полей Восточной Сирии направляются контрабандой в другие государства. «В случае любого нападения на такой караван для его защиты немедленно привлекаются силы специальных операций и боевая авиация США», — говорится в сообщении.

Отмечается также, что нефть добывают с помощью оборудования, предоставленного ведущими западными компаниями в обход американских санкций. По данным ведомства, стоимость одного барреля нефти составляет 38 долларов США, ежемесячная выручка превышает 30 миллионов долларов.

В Минобороны назвали действия США международным государственным бандитизмом и отметили, что нет ни одной законной задачи для американских войск по охране углеводородных залежей Сирии от самой Сирии.

Ранее, 24 октября, власти США заявили, что планируют направить военных и танки в восточную часть Сирии. Это объяснялось желанием не допустить того, чтобы нефтяными месторождениями в этой области вновь завладели боевики.

Зампред международного комитета сирийского парламента Аммар аль-Асад в ответ на планы США заявил, что Сирия намерена вернуть все нефтяные месторождения на своей территории под контроль правительства страны.

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