США пригрозили «ответить силой» на попытки захвата сирийской нефти

США намерены защищать нефтяные месторождения в Сирии и готовы ответить силой на попытки других сторон их захватить, заявил глава Пентагона Марк Эспер. Его слова приводит РИА Новости.

Глава министерства обороны добавил, что американская сторона даст «серьезный ответ» на подобные действия. По словам Эспера, нефтяные месторождения являются источником доходов террористических группировок.

Министр также отметил, что американские военные намерены не допускать на эти месторождения российскую сторону и сирийских солдат, чтобы их могли использовать союзные США курдские формирования «Демократических сил Сирии».

Ранее Министерство обороны России показало снимки космической разведки, доказывающие, что США после разгрома террористов «Исламского государства» (ИГ, запрещена в РФ) добывали и вывозили из Сирии нефть. В ведомстве действия США назвали международным государственным бандитизмом и отметили, что нет ни одной законной задачи для американских войск по охране углеводородных залежей Сирии от самой Сирии.

24 октября власти США заявили, что планируют направить военных и танки в восточную часть Сирии. Это объяснялось желанием не допустить того, чтобы нефтяными месторождениями в этой области вновь завладели боевики.

Зампред международного комитета сирийского парламента Аммар аль-Асад в ответ на планы США заявил, что Сирия намерена вернуть все нефтяные месторождения на своей территории под контроль правительства страны.

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