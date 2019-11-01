Россия подсчитала объемы тайно вывозимой США из Сирии нефти

США незаконно вывозят с сирийской территории нефть «в обход собственных же санкций». Об этом заявила представитель МИД России Мария Захарова, передает «Интерфакс».

По ее словам, в месяц американцы контрабандой вывозят из Сирии нефти на сумму свыше 30 миллионов долларов. Вашингтон делает это под предлогом борьбы с террористической группировкой «Исламское государство» (ИГ, запрещена в России), добавила Захарова.

Ранее министр иностранных дел России Сергей Лавров заявлял, что намерение США защитить нефтяные месторождения в Сирии от террористов — лишь предлог для того, чтобы оставить войска в стране.

26 октября российское Минобороны показало снимки, сделанные космической разведкой, доказывающие, что США после разгрома террористов ИГ добывали и вывозили из Сирии нефть.

24 октября власти США заявили, что планируют направить военных и танки в восточную часть Сирии. Это объяснялось желанием не допустить того, чтобы нефтяными месторождениями в этой области вновь завладели боевики. В сирийском парламенте в ответ заявили, что Дамаск намерен вернуть нефтяные месторождения на своей территории под государственный контроль.

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