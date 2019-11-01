Раскрыт мотив указавшего на местоположение аль-Багдади шпиона ИГ

Член террористической группировки «Исламское государство» (ИГ, запрещена в России), который указал спецназу США на местоположение Абу Бакра аль-Багдади, хотел отомстить лидеру ИГ. Об этом сообщил командующий курдскими отрядами «Демократических сил Сирии» (ДСС, SDF) Мазлум Абди, пишет NBC News.

Абди, ссылаясь на данные курдских разведчиков, рассказал, что это араб, у которого большинство родственников находится в рядах террористической группировки. «Его родственники подвергались жестокому обращению в ИГ, и он больше не верил в будущее ИГ. Он хотел отомстить ИГ и самому аль-Багдади», — рассказал командующий.

Информатор США, по его словам, был сотрудником службы безопасности лидера «Исламского государства». Работа шпиона заключалась в том, чтобы охранять места, где мог бы прятаться аль-Багдади. Мужчина запомнил расположение безопасных домов, а также украл образцы крови и одежды для анализа ДНК.

Материалы по теме США заявили о ликвидации лидера ИГ Главного террориста хоронили много раз. Сейчас его убили по-настоящему

Курдский командующий добавил, что безопасность главаря группировки обеспечивалась на самом высоком уровне: везде, где он находился, отключалась связь, а встречи с родственниками он проводил в небольшой группе посторонних, среди которых и был информатор США.

Личность шпиона Абди не раскрыл.

В октябре агентство Reuters со ссылкой на источники в иракской разведке сообщило, что установить местонахождение лидера террористической организации «Исламское государство» (ИГ, запрещена в России) Абу Бакра аль-Багдади помог один из его ключевых помощников Исмаил аль-Этави.

О ликвидации Абу Бакра аль-Багдади 27 октября сообщил президент США Дональд Трамп. Ликвидацией главаря ИГ занимались силы специальных операций страны. Операция прошла 26 октября. Помимо главаря террористической группировки, американские силы уничтожили его подручных и значительное число боевиков.

Что происходит в России и в мире? Объясняем на нашем YouTube-канале. Подпишись!

*** Обратная связь с отделом «Мир»: Если вы стали свидетелем важного события, у вас есть новость или идея для материала о международной политике или интересном событии в мире, напишите на этот адрес: mir@lenta-co.ru



