Стало известно о роли помощников аль-Багдади в его убийстве

Установить местонахождение лидера террористической организации «Исламское государство» (ИГ, запрещена в России) Абу Бакра аль-Багдади помог один из его ключевых помощников Исмаил аль-Этави. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на источники в иракской разведке.
Аль-Этави рассказал, что лидер ИГ иногда проводил важные переговоры со своими командирами в передвигающихся микроавтобусах, груженных овощами, — это позволяло избежать обнаружения. Отмечается, что помощник раскрыл эти данные около года назад, когда его арестовали и передали Ираку турецкие спецслужбы.
Помимо аль-Этави, захватить удалось и других высокопоставленных лидеров ИГ, также помогавших обнаружить местоположение аль-Багдади. В частности, они указали все места на сирийской территории, где встречались с лидером группировки.
Кроме того, в Сирии главного террориста уже разыскивали члены группировки «Хайат Тахрир аш-Шам» (ХТШ, создана на базе запрещенной в России «Джабхат ан-Нусры») — главного конкурента ИГ за власть в регионе. По словам источников Reuters, недавно ХТШ захватили еще одного помощника аль-Багдади, Абу Сулеймана аль-Халиди. Это один из трех мужчин, сидевших рядом с главой ИГ во время его последнего видеообращения.
Агентство отмечает, что эти данные подтверждают предположения местных жителей о связях ХТШ и турецких войск: то, что боевики узнали у захваченного аль-Халиди, они вполне могли передать спецслужбам.
Ранее сообщалось, что спецслужбы США узнали местонахождение аль-Багдади после допроса одной из его жен и курьера.
27 октября президент США Дональд Трамп рассказал, что ликвидацией аль-Багдади занимались силы специальных операций страны. Операция прошла 26 октября. Помимо главаря террористической группировки, американские силы уничтожили его подручных и значительное число боевиков.