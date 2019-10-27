Раскрыт указавший местонахождение лидера ИГ источник

Спецслужбы США узнали местонахождение лидера террористической организации «Исламское государство» (ИГ, запрещена в России) Абу Бакра аль-Багдади после допроса одной из его жен и курьера. Об этом сообщает The New York Times со ссылкой на двух американских чиновников.

Допрос состоялся прошедшим летом. В результате стало известно приблизительное место, где скрывался аль-Багдади: в удаленной деревне на северо-западе Сирии, которая контролировалась террористами.

Узнав эту информацию, американцы начали сотрудничать с иракской и курдской разведкой. Они установили дислокацию лидера ИГ более точно, а также начали наблюдать за ним с помощью шпионов.

27 октября президент США Дональд Трамп рассказал, что ликвидацией аль-Багдади занимались силы специальных операций страны. В результате операции, утверждает американский лидер, не пострадал ни один американский военный, были освобождены 11 детей. Лидер США также поблагодарил Россию, Сирию, Ирак и Турцию за то, что содействовали подобному исходу. Он указал, что они помогали бороться с группировкой.

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