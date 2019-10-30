США заплатят помощнику главы ИГ миллионы долларов за помощь в его ликвидации

Соратник лидера террористической организации «Исламское государство» (ИГ, запрещена в России) Абу Бакра аль-Багдади, который помог раскрыть его местонахождение, может получить за это награду в размере 25 миллионов долларов. Об этом сообщает The Washington Post.

По данным издания, информатор американских спецслужб координировал передвижение аль-Багдади по Сирии и помогал строить его убежище на территории провинции Идлиб. Он предоставил детальный план здания, где находился главарь террористов, что оказалось ключевой информацией при штурме.

Осведомителя вывезли из региона вместе с семьей через два дня после операции. Предполагается, что он получит за работу 25 миллионов долларов либо часть этой суммы. Такое вознаграждение назначили власти США за голову лидера ИГ.

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По словам одного из источников издания, мужчина был арабом-суннитом, который хотел отомстить террористической группировке за смерть своего родственника. Изначально он контактировал с курдами из «Сирийских демократических сил», которые позже сообщили об агенте американцам.

28 октября сообщалось, что установить местонахождение аль-Багдади помог один из его ключевых помощников Исмаил аль-Этави, который находится под арестом в Ираке. Он рассказал, что лидер ИГ иногда проводил важные переговоры со своими командирами в передвигающихся микроавтобусах, груженных овощами, — это позволяло избежать обнаружения.

Президент США Дональд Трамп подтвердил ликвидацию аль-Багдади 27 октября. В операции был задействован армейский спецназ США. В результате действий, утверждает глава Белого дома, не пострадал ни один американский военный, были освобождены 11 детей. Лидер США также поблагодарил Россию, Сирию, Ирак и Турцию за то, что содействовали подобному исходу. Он указал, что они помогали бороться с ИГ.

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