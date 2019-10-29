Рассекречены данные о ключевом участнике операции по устранению главаря ИГ

Издание Newsweek выяснило кличку и породу служебной собаки, которая сыграла ключевую роль в ликвидации главаря «Исламского государства» (ИГ, организация запрещена в России) Абу Бакра аль-Багдади. Соответствующие данные были представлены на сайте журнала во вторник, 29 октября.

По информации журналистов, пес оказался разновидностью бельгийской овчарки — малинуа — по кличке Конан. Отмечается, что животное назвали так в честь американского комика Конана О'Брайена.

Также известно, что в настоящее время собака проходит лечение в ветклинике.

Как утверждает президент Объединенной военной ассоциации собак США Рон Айелло, эта порода отличается смекалкой и умением четко по команде атаковать злоумышленников. Поэтому их нередко используют в качестве проводников, защиты военнослужащих, а также для поиска врагов и взрывных веществ.

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Ранее во вторник президент США Дональд Трамп показал фото служебной собаки, о которой идет речь. «Мы обнародовали фотографию замечательной собаки (кличка не рассекречена), которая сделала большую работу в захвате и убийстве аль-Багдади!» — заявил он.

Ликвидацию аль-Багдади Трамп подтвердил 27 октября. В операции был задействован армейский спецназ США. В результате действий, утверждает глава Белого дома, не пострадал ни один американский военный, были освобождены 11 детей. Лидер США также поблагодарил Россию, Сирию, Ирак и Турцию за то, что содействовали подобному исходу. Он указал, что они помогали бороться с ИГ.

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