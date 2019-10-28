Трамп раскрыл тайну об участнике операции по ликвидации главаря ИГ

Дональд Трамп показал фото служебной собаки, участвовавшей в ликвидации главаря «Исламского государства» (ИГ, организация запрещена в России) Абу Бакра аль-Багдади. Соответствующий пост он написал в своем Twitter.

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«Мы обнародовали фотографию замечательной собаки (кличка не рассекречена), которая сделала большую работу в захвате и убийстве аль-Багдади!», — заявил он.

Ранее председатель Объединенного комитета начальников штабов ВС США Марк Милли рассказал, что в ходе спецоперации по ликвидации «террориста номер один» служебная собака получила легкое ранение. По сообщению РИА Новости, он отказался предоставить какие-либо подробности о животном, поскольку собака

«еще находится на театре военных действий и Пентагон защищает ее личную информацию».

Ранее стало известно, что аль-Багдади идентифицировали по образцу крови и кусочку нижнего белья. В окружение террориста был внедрен шпион из СДС. Он заполучил улики, которые смогли установить личность аль-Багдади, после чего по объекту, в котором скрывался террорист, был нанесен удар. После смерти террориста его труп опознали, провели ритуалы по исламским традициям, после чего захоронили в море.

Ликвидацию аль-Багдади Трамп подтвердил 27 октября. В операции были задействованы силы специальных операций страны. В результате действий, утверждает американский лидер, не пострадал ни один американский военный, были освобождены 11 детей. Лидер США также поблагодарил Россию, Сирию, Ирак и Турцию за то, что содействовали подобному исходу. Он указал, что они помогали бороться с группировкой.

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