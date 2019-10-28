Тело главаря ИГ утопили

Тело главаря «Исламского государства» (ИГ, организация запрещена в России) Абу Бакра аль-Багдади захоронили в море. Об этом агентству Reuters на условиях анонимности рассказал осведомленный источник.

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По словам собеседника агентства, перед захоронением над телом были проведены религиозные обряды по исламским традициям. При этом он отказался пояснить, где, когда и как именно проходили похороны аль-Багдади.

Одновременно с этим председатель Объединенного комитета начальников штабов ВС США Марк Милли сообщил, что США «избавились» от тела аль-Багдади «должным образом», передает РИА Новости.

В 2011 году американский спецназ уничтожил в Пакистане Усаму бен Ладена, лидера террористической группировки «Аль-Каида» (запрещена в России). Тогда тело террориста также захоронили в море. Такой выбор был сделан, чтобы не делать из его могилы место поклонения. Несмотря на заявления официальных лиц о достойном обращении с телом бин Ладена после смерти, бывший боец отряда «морских котиков» Мэтт Биссоннетт утверждает, что один из спецназовцев на борту вертолета, с которого тело бен Ладена сбросили в море, сидел на трупе, когда вертолет вылетал с базы.

27 октября президент США Дональд Трамп в обращении к нации подтвердил информацию об устранении самопровозглашенного халифа и лидера ИГ. В результате операции, утверждает Трамп, не пострадал ни один американский военный, а также были освобождены 11 детей. Лидер США поблагодарил Россию, Сирию, Ирак и Турцию за то, что те содействовали подобному исходу. Он указал, что они помогали бороться с группировкой.

Спецоперацию провели в субботу, 26 октября. Источники сообщили, что Трамп одобрил операцию за неделю до ее проведения.

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