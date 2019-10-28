Пользователи сети с почетом простились с убийцами и диктаторами

Пользователи сети начали подшучивать над The Washington Post после того, как издание опубликовало некролог о лидере террористической организации «Исламское государство» (ИГ, запрещена в РФ) Абу-Бакре аль-Багдади. Газета выпустила материал, посвященный «религиозному ученому», однако позже изменила заголовок.

Читатели успели заметить допущенную ошибку и начали публиковать в Twitter альтернативные некрологи об убийцах, террористах и кинозлодеях под хештегами #WaPoObits и #WaPoDeathNotices.

Волан-де-Морт, воевал за права Пожирателей Смерти, был убит подростком.

Танос, коллекционер редких драгоценных камней и гуманист, убит при вторжении в дом.

Рухолла Мусави Хомейни, писатель, священнослужитель и исламский ученый, вдохновивший на перемены в Иране, умер в 86 лет.

Пользователи сети также вспомнили об американском серийном убийце, насильнике и некрофиле Теде Банди: «Тед Банди, известный женский правозащитник, найден сидящим мертвым на стуле». Об убийце американского президента Авраама Линкольна Джоне Буте: «Джон Уилкс Бут, страстный патриот и талантливый театральный актер, умер в 26 лет».

Основателя запрещенной в России террористической организации «Аль-Каида» Усаму бен Ладена в сети назвали религиозным филантропом и вдохновителем, с фюрером Адольфом Гитлером простились как с австрийским художником-пейзажистом и немецким политиком эпохи депрессии, а об Иосифе Сталине вспомнили как о бывшем грузинском священнике, ставшем лидером Советского Союза, а также как о создателе сети отелей ГУЛАГ.

Президент США Дональд Трамп 27 октября заявил, что США устранили в Сирии лидера ИГ Абу Бакра аль-Багдади. Кроме того, он отметил, что, помимо главаря террористов, были уничтожены его подручные и значительное число боевиков.

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