Объяснена скрытность Трампа во время операции против аль-Багдади

Президент США Дональд Трамп объяснил, почему сохранил в тайне от членов Демократической партии спецоперацию по устранению лидера террористической группировки «Исламское государство» (ИГ, запрещена в России) Абу Бакра аль-Багдади. Об этом глава государства рассказал журналистам перед полетом в Чикаго, передает NBC News.

По его словам, даже один знающий о подобном демократ мог бы раскрыть всю информацию, и это поставило бы под угрозу жизни американцев. Президент при этом указал на конкретного человека — Адама Шиффа, председателя комитета по разведке палаты представителей Конгресса США.

«Я считаю Адама Шиффа главным источником слива информации в Вашингтоне, — сказал Трамп. — Он коррумпированный политик, невиданный доселе источник утечек».

Трамп не рассказал об операции никому из представителей Демпартии, в том числе спикеру палаты представителей Конгресса США Нэнси Пелоси. В то же время об операции были проинформированы несколько республиканцев и правительства ряда стран.

Материалы по теме США заявили о ликвидации лидера ИГ Главного террориста хоронили много раз. Сейчас его убили по-настоящему

27 октября Трамп объявил о ликвидации аль-Багдади силами специальных операций страны 26 октября.

Президент США не обязан уведомлять лидеров фракций в Конгрессе, однако такая практика считалась стандартной, пишет NBC News. В частности, бывший президент Барак Обама проинформировал их перед операцией по уничтожению лидера террористической группировки «Аль-Каида» (запрещена в России) Усамы бен Ладена.

Телеканал отмечает, что подобное развитие событий стало следствием продвижения парламентского расследования по вопросу импичмента Трампа. Его возглавляет Шифф.

Палата представителей начала процедуру в сентябре, поводом стал его телефонный разговор с президентом Украины Владимиром Зеленским. Демократы хотят доказать, что американский лидер давил на украинского коллегу, чтобы тот стимулировал расследование коррупционного дела против сына Джо Байдена. Он считается основным противником Трампа на президентских выборах 2020 года.

Что происходит в России и в мире? Объясняем на нашем YouTube-канале. Подпишись!

*** Обратная связь с отделом «Мир»: Если вы стали свидетелем важного события, у вас есть новость или идея для материала о международной политике или интересном событии в мире, напишите на этот адрес: mir@lenta-co.ru