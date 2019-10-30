Трамп похвалил отличившегося при ликвидации главаря ИГ пса

Президент США Дональд Трамп «наградил» пса, который сыграл ключевую роль в ликвидации лидера террористической организации «Исламское государство» (ИГ, запрещена в России) Абу Бакра аль-Багдади. Соответствующий фотоколлаж американский лидер опубликовал в своем Twitter-аккаунте.

На изображении Трамп якобы вешает на шею овчарки вымышленную награду — медаль в виде собачьей лапы. «Американский герой!» — подписал снимок президент.

Ранее издание Newsweek выяснило кличку и породу собаки: пес оказался разновидностью бельгийской овчарки — малинуа — по кличке Конан. В настоящее время собака проходит лечение в ветклинике. До этого Трамп обнародовал фото животного.

О ликвидации аль-Багдади Трамп сообщил 27 октября. В операции был задействован армейский спецназ США. В результате действий, утверждает глава Белого дома, не пострадал ни один американский военный, были освобождены 11 детей. Лидер США также поблагодарил Россию, Сирию, Ирак и Турцию за то, что содействовали подобному исходу. Он указал, что они помогали бороться с ИГ.

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