Слова Трампа о плачущем перед смертью главаре ИГ поставили под сомнение

В администрации президента США Дональда Трампа не знают, откуда у него появились данные о том, что лидер «Исламского государства» (ИГ, организация запрещена в России) Абу Бакр аль-Багдади перед смертью испытывал страх. Об этом сообщает газета Huffpost.

На вопрос журналиста о последних минутах жизни террориста американский лидер сообщил, что аль-Багдади, напуганный приближением американских военных, «кричал, ныл и плакал». «Он был напуган до смерти и не хотел умирать», — сказал Трамп.

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При этом слова президента об эмоциях террориста вызвали недоумение в Белом доме. Так, по данным Huffpost, трансляция погони за аль-Багдади, которую показали Трампу, не содержала аудиозаписей. «Эта запись не могла в полной мере показать, что происходило в подземном тоннеле, и тем более обнаружить, плакал ли аль-Багдади», — отмечает издание.

В Пентагоне отказались комментировать происхождение версии Трампа об испуге главаря ИГ. «У меня нет таких подробностей», — заявил министр обороны США Марк Эспер.

Ранее 29 октября Трамп на своей странице в Twitter показал фото служебной собаки, участвовавшей в ликвидации аль-Багдади. «Мы обнародовали фотографию замечательной собаки (кличка не рассекречена), которая сделала большую работу в захвате и убийстве аль-Багдади!», — заявил президент.

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