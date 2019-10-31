Ургант предсказал появление предателя аль-Багдади в шоу Малахова

Телеведущий Иван Ургант высмеял помощника главы «Исламского государства» (ИГ, организация запрещена в России) Абу Бакра аль-Багдади, который может получить за его ликвидацию 25 миллионов долларов. Выпуск шоу «Вечерний Ургант» доступен на YouTube.

Ургант заявил, что теперь этого человека будут искать его «коллеги». «Представляете, у него 25 миллионов долларов. Гораздо опаснее, что его уже ищет Виктория Боня», — заметил ведущий.

Шоумен отметил, что знает, где вскоре появится новоявленный богач. «А что его искать-то? Чего его искать? Завтра смотрите его у Андрея Малахова, второй выпуск программы на тему "Рынок шкур"», — заявил Ургант.

Ранее «Исламское государство» подтвердило данные о гибели своего лидера. В спецоперации был задействован спецназ США. Разоблачительное шоу Малахова, упомянутое Ургантом, было посвящено девушкам-блогершам, оказывающим интимные услуги за деньги, и спровоцировало скандал.

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