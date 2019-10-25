Малахов раскрыл цены на эскорт-услуги популярных блогерш

Команда программы «Прямой эфир» с Андреем Малаховым, которая выходит на телеканале «Россия 1», выяснила, сколько стоят услуги популярных блогерш, занимающихся эскортом. Запись эфира доступна на сайте телеканала.

Редакторы программы пригласили в студию Instagram-модель Киру Майер. Среди прочего она рассказала, что меняет машины каждые три года, а ее последний автомобиль стоит пять миллионов рублей. Она заявила, что ее расходы оплачивает мужчина, но раскрывать его личность отказалась.

Затем на экране показали видео с участием Майер, на кадрах которого она была вместе с одним из сотрудников «Прямого эфира» в апартаментах. Редакторы шоу договорились об их встрече заранее с агентом Майер, выдав мужчину за начальника фирмы, который хочет поужинать с женщиной «с продолжением».

Материалы по теме «Девочки сутками тычут своей кулебякой в камеру» Монологи российских вебкам-моделей. Кто они и что заставило их раздеваться на камеру?

Перед встречей редакторам пришлось заплатить Майер 1,5 тысячи долларов (95 тысяч рублей). Во время беседы с сотрудником Майер подробно описала список интимных услуг, которые она оказывает, и разделась. За разговор она потребовала еще 500 долларов (31 тысяча рублей). Майер покинула студию после показа ролика.

Редакторы «Прямого эфира» также пригласили поучаствовать в программе Instagram-модель Дарью Друзьяк. Она рассказала, что в настоящий момент занимается с преподавателем актерским мастерством и работает на телевидении. Затем на экране в студии показали разоблачительное видео о ней, судя по кадрам которого Друзьяк согласилась встретиться с подставным предпринимателем за 2,5 тысячи долларов (159 тысяч рублей).

Ранее стало известно, что участница «Дома-2» Настя Кочервей уехала из России в Объединенные Арабские Эмираты после того, как ее обвинили в оказании эскорт-услуг. По словам Кочервей, она переехала в Дубай на работу в строительной компании, чтобы продавать элитную недвижимость.

Что происходит в России и в мире? Объясняем на нашем YouTube-канале. Подпишись!