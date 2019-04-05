Псковская прокуратура разрекламировала казино и секс-услуги

На сайте прокуратуры Псковской области появилась реклама сторонних ресурсов. Среди них оказались ссылки на секс-услуги, казино и букмекерские конторы. Как сообщает «Новая газета», это произошло из-за уязвимости в защите сайта.

Ссылки на рекламу добавлялись к последним абзацам новостей. Всего было изменено не менее 62 публикаций пресс-службы ведомства.

На сайт попали 17 ссылок, связанных с секс-индустрией (секс-шопы, эскорт и видеочаты), 15 ссылок на казино и букмекерские конторы и еще 9 видов различных коммерческих услуг (к примеру, написание дипломов).

Российское законодательство запрещает рекламу азартных игр, секс-услуг, а также написания научных работ за деньги. Глава «Центра защиты прав СМИ» Галина Арапова заявила, что это распространяется и на сайты государственных органов, таких как прокуратура.

«Если на сайте госоргана есть сведения, которые очевидно носят рекламный характер, на них точно так же должна стоять пометка "На правах рекламы"», — заключила она. Однако Арапова сомневается, что ведомство оштрафуют за такие действия.

В прокуратуре пообещали исправить ситуацию. При попытке корреспондента «Ленты.ру» зайти на сайт ведомства возникает ошибка. Сохраненная копия сайта содержит публикации до 29 марта включительно.

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