Мошенники обманом заставили пользователей сети смотреть рекламу

Киберпреступники обманом заставляли пользователей сети кликать на рекламные баннеры. Новую уловку мошенников обнаружили сотрудники компании Malwarebytes, они описали ее в своем отчете.

Как только пользователь пытался закрыть всплывающее окно с рекламой, оно резко увеличивалось в размерах. Вместо кнопки отмены юзер кликал на саму рекламу и переходил по ссылке на ее основную страницу.

Специалисты пояснили, что злоумышленники использовали специальный механизм, который следил за движением компьютерной мыши. Код реагирует, когда курсор попадает на крест, означающий закрытие окна. Клик «захватывается» за несколько миллисекунд, и тогда рекламный баннер оказывается в центре внимания.

Прием был создан для увеличения прибыли от рекламы. Доход от кликов на объявления значительно выше, чем от обычных просмотров. Хакерская группировка, применившая эту обманную уловку, известна атаками на сайты под управлением системы WordPress.

Ранее посетители Reddit обнаружили специфическую ловушку в мобильной рекламе: на объявлении была нарисована грязь. Принимая ее за пыль на экране, пользователи невольно кликали на него.

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