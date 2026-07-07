Российские войска ударили по железнодорожным локомотивам на Украине

Минобороны: ВС России ударили по железнодорожным локомотивам на Украине

Вооруженные силы (ВС) России ударили по железнодорожным локомотивам на Украине. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на Минобороны РФ.

Уточняется, что российские военнослужащие поразили «Геранями» четыре локомотива, стоящих на станциях в Днепропетровской области.

В оборонном ведомстве отметили, что две цели были поражены в районе Синельниково и Павлограда, и еще две — в районе Новомосковска.

Ранее стало известно, что Вооруженные силы Украины (ВСУ) выпустили в сторону России авиабомбы, ракеты и почти 800 беспилотных летательных аппаратов. Помимо того, в Минобороны заявили, что украинские войска попытались ударить с применением РСЗО HIMARS.