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14:45, 7 июля 2026Россия

Минобороны отчиталось об ударах для срыва атак по России

Минобороны: ВС России ударили по фурам на Украине, чтобы сорвать атаки БПЛА
Никита Абрамов
Никита Абрамов (Редактор отдела «Россия»)

Фото: Дмитрий Ягодкин / ТАСС

Российские войска ударили по фурам с БПЛА на Украине, чтобы сорвать атаки по территории России. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на Минобороны РФ.

По данным министерства, под удар попали до 13 фур, а также два тягача, перевозившие беспилотные летательные аппараты (БПЛА). Цели находились в Харькове, Павлограде и на дороге ДнепропетровскНикополь.

Для ударов, отметили в Минобороны, использовались беспилотники «Герань».

Ранее стало известно о крупнейшей за два года попытке ВСУ ударить по Москве. Мэр столицы Сергей Собянин сообщил, что в сторону столицы летело более 430 БПЛА, большую часть удалось уничтожить еще на дальних подступах к городу.

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