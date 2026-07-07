Минобороны отчиталось об ударах для срыва атак по России

Минобороны: ВС России ударили по фурам на Украине, чтобы сорвать атаки БПЛА

Российские войска ударили по фурам с БПЛА на Украине, чтобы сорвать атаки по территории России. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на Минобороны РФ.

По данным министерства, под удар попали до 13 фур, а также два тягача, перевозившие беспилотные летательные аппараты (БПЛА). Цели находились в Харькове, Павлограде и на дороге Днепропетровск — Никополь.

Для ударов, отметили в Минобороны, использовались беспилотники «Герань».

Ранее стало известно о крупнейшей за два года попытке ВСУ ударить по Москве. Мэр столицы Сергей Собянин сообщил, что в сторону столицы летело более 430 БПЛА, большую часть удалось уничтожить еще на дальних подступах к городу.