Россияне разлюбили стейки

Продажи стейков из всех видов мяса в России в первом квартале упали на 13 процентов

В первом квартале 2025 года спрос на стейки из всех видов мяса в России сократился на 13 процентов в натуральном выражении и на 4 процента в денежном. Об этом со ссылкой на данные аналитической компании NTech пишет «Коммерсантъ».

Также потребители разлюбили сырокопченые и сыровяленые колбасы — спрос на них упал на 11 процентов в штуках и на 3 процента в деньгах. При этом в целом рынок мясной продукции в первом квартале в натуральном выражении вырос на 3 процента, а в денежном — на 8 процентов.

В группе «Черкизово» рассказали, что одновременно с падением популярности стейков растут продажи более дешевых видов продукции — это фарши и котлеты. Такое решение позволяет сохранить в рационе мясо, но снизить затраты на него.

Другой тенденцией стало увеличение потребления продукции в мелкой фасовке, в том числе деликатесной, стоимость которой выше из расчета на килограмм. Представитель компании предположил, что в ней россияне видят альтернативу ресторанной еде.

Председатель Ассоциации компаний омниканальной розничной торговли (АКОРТ; объединяет крупные продуктовые сети) Станислав Богданов указал, что колбасные изделия остаются одной из самых востребованных категорий, но спрос в ней смещается с колбас на полуфабрикаты, в том числе сосиски и сардельки.

Ранее сообщалось, что с начала года розничные продажи чая в России существенно сократились. Падение продаж черного чая достигло 11 процентов, зеленого чая — 9 процентов, а травяного — 10.