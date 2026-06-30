Россияне начали терять интерес к чаю

«Ъ»: Розничные продажи чая в России с начала года упали на 9-11 процентов

За первые пять месяцев текущего года розничные продажи чая в России существенно сократились. Об этом со ссылкой на данные «Эвотора» (поставщик кассового оборудования и программного обеспечения) пишет «Коммерсантъ».

Снижение показывают все категории чая. Так, черный чай потерял 11 процентов в годовом выражении, зеленый — девять процентов, а травяной — десять.

Лучше всего ситуация складывается для зеленого чая в пакетиках — минус процент, а наихудшую динамику показывает рассыпной черный чай — минус 15 процентов. Связать падение спроса с ростом цен не получается, поскольку за год, согласно данным Росстата, продукт подорожал всего на 0,2-1,7 процента.

Ассоциация компаний розничной торговли (АКОРТ), объединяющая крупных продуктовых ретейлеров, сообщила, что закупочные цены на черный чай за год и вовсе снизились на десять процентов, что связано с более крепким рублем.

Гендиректор компании «К-Гранд» (производитель чая и кофе) Александр Борисов предположил, что падение интереса к чаю стало общемировой тенденцией. По его мнению, поддерживать продажи удается только за счет разнообразия ассортимента. Такое мнение подтверждается данными «Эвотора», который фиксирует рост продаж альтернативных чаев, в том числе матчи и пуэра, на 57 процентов за минувший год.

При этом перехода покупателей на кофе не наблюдается, поскольку его продажи, по оценке «Чек Индекса» компании «Платформа ОФД» (оператор фискальных данных), сократились за год на 13 процентов. Однако в этом случае мог повлиять рост цен на продукт, опережающий общую инфляцию.

Ранее глава ассоциации «Росчайкофе» Рамаз Чантурия рассказал, что россияне все меньше покупают кофе с собой и переходят на домашнее приготовление напитка.