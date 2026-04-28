Россияне массово перестали брать кофе навынос

15:19, 28 апреля 2026Экономика

Чантурия: Россияне массово отказываются от кофе навынос и готовят его дома
Варвара Кошечкина (редактор отдела оперативной информации)

Фото: Oleg / Unsplash

Россияне все чаще отказываются от кофе с собой и переходят на домашнее приготовление. Об этом в беседе с НСН заявил глава ассоциации «Росчайкофе» Рамаз Чантурия.

По его словам, тенденция стала заметной еще в прошлом году. Многие россияне начали экономить и теперь чаще берут напитки с собой из дома, используя термокружки. При этом спрос на зерно и оборудование для приготовления кофе дома растет.

Эксперты связывают изменения с подорожанием напитка. По прогнозам, к концу 2026 года средняя цена чашки кофе может вырасти до 500–600 рублей. Причинами называют проблемы с урожаем в странах-поставщиках — Вьетнаме и Бразилии, удорожание логистики и рост затрат у кофеен.

Чантурия отметил, что при дальнейшем росте цен переход на домашний кофе может усилиться. При этом он подчеркнул, что полностью отказываться от напитка люди не спешат, так как для многих это часть привычного образа жизни.

«Это лайфстайл-продукт, который сохраняется до последнего в потребительской корзине. Многие люди будут отказываться от других вещей, от которых не так сложно отказаться. Кофе создает настроение, аромат дает позитивный эффект, и он именно эмоциональный», — заключил он.

Ранее стало известно, что в январе-феврале 2026 года объем продаж кофе навынос в России снизился год к году на 3 процента, увеличившись в денежном выражении на 8 процентов, до 233 рублей.

Тем временем в 2025 году россияне выпивали по 10,3 миллиона чашек кофе в месяц.

