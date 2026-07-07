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14:45, 7 июля 2026Экономика

Жителей российского региона предупредили о пепле

Жителей Камчатки предупредили о возможном выпадении пепла от вулкана Шивелуч
Елизавета Городищева
Елизавета Городищева (Редактор отдела «Экономика»)

Фото: Камчатский филиал ФГБУН ФИЦ ЕГС РАН / ТАСС

Вулкан Шивелуч на Камчатке выбросил пепел, возможно его выпадение в Усть-Камчатском округе. Об этом предупредили в пресс-службе Главном управлении МЧС России по региону.

По данным Камчатской группы реагирования на вулканические извержения (KVERT), днем во вторник, 7 июля, из вулкана Шивелуч был зафиксирован пепловый выброс на высоту до 10 тысяч метров, при высоте самого вулкана в 3283 метра.

Пепловый шлейф распространился в юго-восточном направлении от вулкана вглубь полуострова. На пути следования находятся поселок Усть-Камчатск и село Крутоберегово Усть-Камчатского муниципального округа, именно там не исключается выпадение незначительного количества вулканического пепла.

Шивелучу присвоен «красный» код авиационной опасности. Это означает, что извержение вулкана может перейти во взрывоопасную стадию.

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В настоящее время пеплопад в населенных пунктах не наблюдается. При выпадении пепла местным жителям посоветовали закрыть двери и окна и не выходить на улицу без необходимости — при вдыхании пепла и попадании его в легкие возможны аллергические реакции. Сообщается, что при проникновении пепла в жилище члены семьи должны надеть респираторы или хлопчатобумажные повязки, пропитанные содовым раствором. Следует также укрыть компьютер, стереосистему и другое оборудование пластиковой пленкой или плотной тканью и не использовать в течение пеплопада.

Тем, кто работал во время пеплопада на улице, не следует вносить одежду в дом. После пеплопада необходимо надеть респиратор и очки перед уборкой дома от пепла. Следует очистить крышу, водосточные желоба и другие места дома, где мог накопиться пепел. Также рекомендуется обновить запас необходимого, который должен быть на случай пеплопада

Свежий вулканический пепел опасен, так как состоит из мелких и тонких остроугольных обломков пород и вулканического стекла, на поверхности мельчайших частиц пепла удерживается электростатический заряд, а также капельки воды и коррозийных кислот. В связи с этим при пеплопадах воздух заметно электризуется, это может привести к поломке электроприборов. Присутствие в воздухе серы и других коррозийных элементов может вызывать различные виды недомогания (аллергическую реакцию, респираторные заболевания), отравление животных и воды в открытых резервуарах, порчу оборудования, добавили в МЧС.

Ранее сообщалось, что над Петропавловском-Камчатским и главным аэропортом региона в Елизове появилось облако пепла после извержения вулкана Шивелуч.

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