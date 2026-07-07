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14:46, 7 июля 2026Путешествия

Пассажирский самолет упал на крыло из-за сломавшегося перед взлетом шасси и попал на видео

Самолет TezJet упал на крыло из-за сломавшегося перед взлетом шасси в аэропорту Бишкека
Алина Черненко

Самолет авиакомпании TezJet, вылетавший из Бишкека в Ош, Киргизия, упал на левое крыло из-за сломавшегося перед взлетом заднего шасси. Инцидент попал на видео, которое публикует Telegram-канал «Sputnik Кыргызстан».

Уточняется, что воздушное судно, на борту которого находился 181 пассажир, не успело взлететь — при разгоне пилоты его остановили. Из-за ЧП на взлетно-посадочную полосу аэропорта Манас разлился авиакеросин, на месте работают пожарные службы.

«Все рейсы приостановлены. Пока не уберут следы керосина и самолет не отбуксируют, принимать и отправлять лайнеры невозможно», — сообщили в компании «Аэропорты Кыргызстана».

В источнике также говорится, что пассажиров эвакуировали по специальным надувным трапам. У некоторых из них есть небольшие травмы и порезы.

Ранее в июле самолет Sukhoi Superjet, летевший из Стамбула в Минеральные Воды, подал сигнал бедствия над Черным морем. Позже стало известно, что в 2025 году у лайнера как минимум семь раз выявляли технические неисправности.

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