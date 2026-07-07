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Силовые структуры
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14:43, 7 июля 2026Силовые структуры

Мужчина на видео раскрыл причину съемки припаркованных машин на российском курорте

ФСБ показала видео с признанием задержанного в Геленджике украинского агента
Любовь Ширижик
Любовь Ширижик (Старший редактор отдела «Силовые структуры»)

Управление ФСБ России по Краснодарскому краю показало видео задержания и признания 27-летнего жителя Геленджика, сотрудничавшего с украинской спецслужбой. Запись публикует ТАСС.

На кадрах видны силовики, которые ведут согнутого пополам мужчину. Он рассказал, что в апреле сам связался с представителем Службы безопасности Украины (СБУ) через мессенджер. Три раза в неделю с ним общался куратор по имени Роман и давал ему задания.

В определенный день ему поручили приехать на конкретную парковку в Геленджике и снять на видео машины. Отснятый материал мужчина отправил СБУ, за что ему было выплачено вознаграждение через криптовалюту. Он считает, что видео было использовано для диверсий.

О задержании жителя российского курорта ранее сообщила ФСБ России. В отношении него возбуждено уголовное дело по статье о госизмене. Мужчина передал СБУ информацию о российских военных и сотрудниках правоохранительных органов.

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