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14:49, 7 июля 2026Наука и техника

Российский «Ньютон» обеспечит питание РЭБ в зоне СВО

«Феникс 9»: Станцию питания «Ньютон» для систем РЭБ применяют в зоне СВО
Даниил Иринин (Редактор отдела «Наука и техника»)

Фото: Сергей Бобылев / РИА Новости

Российскую станцию «Ньютон», которая обеспечивает питание систем радиоэлектронной борьбы (РЭБ) в полевых условиях, применяют в зоне проведения СВО. Об этом официальный представитель компании-разработчика «Феникс 9» сообщил ТАСС.

Гибридная станция питания состоит из генератора и аккумулятора-накопителя. «Это полностью наша разработка, которая призвана сократить расход бензина в несколько раз и одновременно обеспечить питание мощных установок для радиоэлектронной борьбы — до 20 каналов», — сказал он.

Станция весом 36 килограммов может обеспечить электроэнергией автономную точку связи или бытовое оборудование в блиндажах. Собеседник агентства отметил, что «Ньютон» запустили в мелкосерийное производство. В зону СВО поставили около ста изделий. В организации добавили, что последняя версия станции обеспечивает до 30 киловатт-часов энергии за счет семи литров бензина.

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