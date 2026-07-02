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10:55, 2 июля 2026Наука и техника

Российское «Поле-31» подавит навигацию дронов

НПО «Киловатт»: Комплекс РЭБ «Поле-31» подавит спутниковую навигацию дронов
Даниил Иринин (Редактор отдела «Наука и техника»)

Фото: Станислав Красильников / РИА Новости

Комплекс радиоэлектронной борьбы (РЭБ) «Поле-31» сможет подавлять спутниковую навигацию беспилотников на расстоянии не менее двух километров. Об этом сообщила компания-разработчик НПО «Киловатт», передает ТАСС.

Система глушит навигационные сигналы, которые дроны используют для выполнения боевых задач. Изделие подавляет каналы систем GPS, Glonass, Beidou и Galileo.

В НПО отметили, что станцию можно установить на возвышенность для защиты объектов военной и гражданской инфраструктуры от дронов противника.

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В июне холдинг «Росэл» представил навигационные модули для дронов гражданского и специального назначения. Флагманская модель защищена от воздействия систем РЭБ.

В том же месяце представитель НИИ «Вектор» Наталия Котляр рассказала, что современные комплексы РЭБ используют «шумовой ковер» для защиты от дронов.

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