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13:47, 24 июня 2026Наука и техника

«Росэл» защитит дроны от РЭБ

«Росэл» представил модуль для защиты дронов от средств РЭБ
Даниил Иринин (Редактор отдела «Наука и техника»)

Фото: Сергей Мирный / РИА Новости

Холдинг «Росэл» госкорпорации «Ростех» представил российские навигационные модули для дронов гражданского и специального назначения на форуме «Инженеры будущего». Об этом сообщила пресс-служба госкорпорации.

Посетители смогут увидеть два модуля. Отмечается, что младшая модель предназначена для беспилотников с полезной нагрузкой от двух килограммов. Модуль с термокомпенсацией компаса может работать при экстремальных перепадах температуры.

Флагманская модель поддерживает технологию RTK, которая обеспечивает сантиметровую точность позиционирования. Также она защищена от воздействия систем радиоэлектронной борьбы (РЭБ). «Высокая помехоустойчивость модели критически важна для выживания дронов в условиях активного применения средств радиоэлектронной борьбы», — говорится в сообщении.

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