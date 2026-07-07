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14:51, 7 июля 2026Спорт

Капитан «Краснодара» перешел в саудовский клуб

Капитан «Краснодара» Сперцян перешел в саудовский клуб «Аль-Ахли»
Анастасия Борисова
Анастасия Борисова (Редактор отдела «Спорт»)

Фото: Андрей Шрамко / РИА Новости

Капитан «Краснодара» Эдуард Сперцян перешел в саудовский клуб «Аль-Ахли». Об этом сообщается в Telegram-канале российской команды.

26-летний полузащитник сборной Армении будет зарабатывать шесть миллионов евро за сезон. Сумма трансфера составила 22 миллиона евро.

Срок соглашения не раскрывается. Ранее журналист Иван Карпов сообщил, что Сперцян подпишет с новым клубом контракт на три года с возможностью продления еще на один сезон. Отмечалось, что он прошел медосмотр в Дубае.

Сперцян выступал за «Краснодар» с 2020 года. В составе «быков» он провел 185 матчей, в которых забил 58 голов и сделал 50 результативных передач. В 2025 году Сперцян стал чемпионом России.

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