Российским школьникам забыли перекрыть доступ к порносайтам

Компьютеры нескольких тюменских школ имели открытый доступ к порносайтам. Об этом сообщается на сайте прокуратуры региона.

Сотрудники надзорного ведомства обнаружили, что со школьных компьютеров можно смотреть порно, в ходе проверки, призванной установить, как исполняется закон «О защите детей от информации, причиняющей вред их здоровью и развитию». В управлении прокуратуры уточнили, что нарушения выявлены в школах Упоровского района Тюменской области. Смотреть порноролики можно было в Упоровской, Суерской, Емуртлинской, Мосальской и Пятковской средних школах.

Также с компьютеров можно было свободно зайти на сайты, «содержащие информацию о продаже наркотиков, способах совершения суицида и другую информацию, наносящую вред здоровью, нравственному и духовному развитию несовершеннолетних».

Районная прокуратура возбудила административное дело в отношении Упоровской школы, суд назначил образовательному учреждению штраф в размере 20 тысяч рублей. В ведомстве добавили, что доступ к вредоносной информации был ограничен, к дисциплинарной ответственности привлечены пять должностных лиц.

Что происходит в России и в мире? Объясняем на нашем YouTube-канале. Подпишись!