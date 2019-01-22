Американский сенатор придумала новый «налог на порно»

Член Республиканской партии от штата Аризона Гейл Гриффин (Gail Griffin) предложила установить специальную программу на новые смартфоны американцев, которая будет блокировать любой «откровенный контент». Проект закона опубликован на официальном портале законодательной власти штата.

Согласно предлагаемому документу, снять блокировку законодатель предлагает гражданам за 20 долларов. Средства, вырученные с новых налогов, пойдут на финансирование возведения «стены на границы с Мексикой». В числе прочего, законопроект рекомендует потратить налоговые поступления на защиту психологического и физического здоровья граждан.

Пользователи Reddit не оценили законодательную инициативу Гриффин и назвали предложение «безумным».

Часть пользователей увидела в законодательном начинании авантюру от знаменитого в США пранкера и антигей-активиста Криса Севье (Chris Sevier). В 2017 году он пытался вступить в брак со своим ноутбуком, а после запрета подал в суд на штат Юта за отказ признать брак законным.

Возведение разделительной стены на границе США с Мексикой было одним из пунктов предвыборной программы Дональда Трампа. Из-за разногласий по поводу выделения средств на ее строительство деятельность правительства была частично приостановлена. Трамп утверждает, что финансированию проекта мешают демократы-обструкционисты.

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