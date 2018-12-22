Правительство США частично прекращает работу

Американский сенат завершил сессию, не проголосовав по временному финансированию правительства до 8 февраля 2019 года. Об этом сообщает РИА Новости.

Отмечается, что ранее разошлась палата представителей, которая тем самым обеспечила отсутствие полного бюджетного финансирования.

За текущий год правительство уже в третий раз ограничивает работу. В этот раз причиной стало отсутствие соглашения между президентом США Дональдом Трампом и конгрессом по финансированию обеспечения безопасности на границе.

Срок действия семи законов, которые финансируют федерально правительство, истекают в полночь на субботу по местному времени, 8:00 по московскому.

Финансирования лишились госдепартамент, минюст, министерства внутренней безопасности, сельского хозяйства, транспорта, а также ряд других ведомств. Теперь они должны сократить свою деятельность, отправив часть сотрудников в вынужденные отпуска. Обсуждение бюджета продолжится в субботу.

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