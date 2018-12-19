Украина смогла избежать российских проблем

Министерство финансов Украины разместило облигации внутреннего государственного займа (ОВГЗ) на сумму почти в 20 миллиардов гривен (около 720 миллионов долларов). Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на релиз украинского министерства. Свои облигации 19 декабря пыталась разместить и Россия, но потерпела неудачу.

«На аукционах ОВГЗ 18 декабря министерство финансов Украины разместило ряд облигаций в разных валютах и привлекло в государственный бюджет почти 20 миллиардов в гривневом эквиваленте, из которых 309 миллионов в долларах США», — приводит агентство сообщение украинского Минфина.

Материалы по теме Российский министр взял на работу неизвестного таджика Как ему помогли влиятельные друзья и чем он будет заниматься

Ведомство утверждает, что было вынуждено пойти на «незначительное повышение» доходности по бумагам, что позволило провести одно из крупнейших размещений в 2018 году. Доходность по облигациям, номинированным в гривнах, колеблется от 18,5 до 20,5 процента в год, долларовые облигации Украины заявлены с доходностью в диапазоне от 6,34 до 7,5 процента годовых.

Размещение российским Минфином фактически провалилось из-за стремления инвесторов купить бумаги с большим дисконтом. Министерство не смогло разместить один выпуск почти полностью, на другие выпуски инвесторы также требуют скидок и роста доходности из-за высоких санкционных рисков. Однако доходность по российским бумагам в рублях почти в 2,5 раза ниже, чем украинских, что означает их большую надежность.

Больше важных новостей в Telegram-канале «Лента дня». Подписывайтесь!