Рубль снова просел

Российская валюта по итогам торгов на Московской бирже снова просела. Об этом свидетельствуют данные торгов.

К концу торговой сессии курс евро поднялся на 0,91 процента до 77,12 рубля, курс доллара вырос на 0,39 процента и составил 67,54 рубля. В ходе торгов российская валюта падала до уровня 77,3 рубля за один евро, и до 67,83 рубля за доллар.

Российская валюта столкнулась с давлением нефтяных цен, неудачами российского министерства финансов по размещению государственных облигаций, вызванных опасениями инвесторов, а также давлением со стороны Федеральной резервной системы США, которая, как ожидается, должна поднять ключевую ставку, что негативно скажется на курсе рубля.

Материалы по теме Черная мечта Россияне хотят жить хорошо на деньги от нефти. Аляска делает это уже 40 лет

Против рубля традиционно выступает конец года, на который приходится пик по выплатам валютных долгов крупными компаниями, а также планы Банка России возобновить закупку валюты для резервов на бирже, о которых регулятор объявил по итогам заседания совета директоров.

Во вторник, 18 декабря, цены на нефть вновь опустились до годовых минимумов — рынок по-прежнему скептически настроен в отношении нового соглашения ОПЕК+, которое неспособно убрать излишки нефти с рынка. Вместе с тем в ходе торгов в среду, 19 декабря, цены на нефть начали расти.

Баррель нефти марки Brent на 19:22 по московскому времени торговался в районе 58 долларов за баррель, а нефть марки WTI — на уровне 47,82 долларов за бочку.

Больше важных новостей в Telegram-канале «Лента дня». Подписывайтесь!