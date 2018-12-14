ЦБ решил повалить рубль

Центробанк возобновит закупки иностранной валюты на внутреннем рынке в рамках бюджетного правила, говорится в сообщении регулятора. Ранее аналитики предсказывали, что это может привести к обвалу рубля.

«Прогноз учитывает принятое Банком России решение о возобновлении регулярных покупок иностранной валюты на внутреннем рынке в рамках бюджетного правила с 15 января 2019 года», — говорится в сообщении.

По прогнозу Центробанка, это не приведет к росту инфляции, и уже во второй половине 2019 года она вернется к уровню четырех процентов годовых, несмотря на повышение НДС с января 2019 года.

Согласно бюджетному правилу, действующему с февраля 2017 года, Минфин ежемесячно закупает иностранную валюту на нефтегазовые сверхдоходы бюджета (налог на добычу полезных ископаемых и экспортные пошлины) при мировой цене нефти выше 40 долларов за баррель. Приобретенные средства направляются в Фонд национального благосостояния. ЦБ выступает агентом Минфина и закупает для него валюту. В сентябре регулятор отказался от этого, чтобы не допустить дальнейшего ослабления рубля — вместо этого он передавал Минфину валюту из своих золотовалютных резервов.

По словам главы ЦБ Эльвиры Набиуллиной, закупки будут осуществляться независимо от текущего курса рубля. В то же врем она отметила, что для нормализации ситуации в случае необходимости у регулятора имеются другие инструменты.

Ранее аналитики Райффайзенбанка спрогнозировали дальнейшее ослабление рубля до уровня 77 рублей за доллар в случае возобновления закупок валюты ЦБ.

Ранее 14 декабря регулятор поднял ключевую ставку на 0,25 процента. Теперь ее значение равняется 7,75 процента годовых.

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