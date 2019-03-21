Названы самые агрессивные российские сайты

Сотрудники центра Brand Analytics выявили российские интернет-ресурсы с повышенным уровнем агрессии и составили портрет их типичного посетителя. Об этом сообщает РБК.
Наиболее агрессивными оказались развлекательные, политические и киберспортивные площадки. Среди них — имиджборды «Двач», «Пикабу», платформы dota2 и prodota, а также сайт радиостанции «Эхо Москвы».
Чаще всего пользователи проявляли злобу при обсуждении политики. Также высокий уровень враждебности зафиксирован на автомобильных и женских порталах.
Наиболее агрессивными пользователями признаны подростки (14-19 лет) и молодые люди (25-35 лет) мужского пола. Самыми ярыми хейтерами оказались 14-летние мальчики. Среди женщин более грубыми являются юзеры в возрасте от 55 до 65 лет.
Специалисты Brand Analytics проанализировали почти семь миллионов сообщений, опубликованных в конце 2018 года. Обнаружилось, что в большинстве случаев (до 70 процентов от общего числа) агрессия проявляется через междометия и наречия.