Уличенная в оказании интим-услуг блогерша удалилась из Instagram

Блогерша Кира Майер удалила свой аккаунт в Instagram после того, как в шоу «Прямой эфир» с Андреем Малаховым показали видео, на котором она выражает готовность оказать интим-услуги.

При переходе на страницу Майер Instagram выдает сообщение: «К сожалению, эта страница недоступна». Такое происходит при удалении аккаунта.

Ранее Майер появилась в выпуске «Прямого эфира» под названием «Рынок шкур». Передача вышла в эфир 24 октября и была посвящена разоблачению известных блогерш, которые якобы занимаются эскортом.

Майер заявила, что ее значительные расходы оплачивает мужчина, но раскрывать его личность она не захотела. Затем на экране показали видео с ее участием. На кадрах Майер была в арендованных апартаментах с сотрудником шоу, который представился начальником фирмы, желающим поужинать с моделью «с продолжением». Во время беседы она подробно описала список интимных услуг, которые готова предоставить и разделась. После трансляции ролика девушка покинула студию.

В феврале Майер арестовали на десять суток за пранк с голой грудью в полицейской форме. Тогда суд признал девушку виновной в мелком хулиганстве.

26-летняя Кира Майер — модель, популярная в Instagram. СМИ приписывали ей роман с певцом и актером Алексеем Воробьевым.

Что происходит в России и в мире? Объясняем на нашем YouTube-канале. Подпишись!