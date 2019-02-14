Модель Киру Майер задержали за «голый пранк» в полицейской форме

Модель Киру Майер, которая показывала прохожим грудь в полицейской форме, задержали в Москве. Девушку отвезли в отделение, сообщил агентству «Москва» источник в правоохранительных органах.

В отношении Майер составляют административный протокол.

До этого модель извинилась за пранк и сказала, что не хотела оскорбить чувства сотрудников полиции. «Костюмы были маскарадные, всё это было просто розыгрышем», — цитируют ее «Известия».

Майер со знакомым облачились в форму работников МВД и вышли на улицы столицы. Девушка подходила к прохожим, задавала вопросы и оголяла грудь. Очевидцами шутки были трое подростков.

24-летняя Кира Майер — модель, популярная в Instagram. Девушке уже предъявляли обвинения в избиении полицейского и оставлении места ДТП.

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