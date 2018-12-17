Суд отказался прощать драчливую модель Киру Майер

Пресненский суд Москвы вынес обвинительный приговор модели Кире Майер, избившей сотрудника полиции. Об этом в понедельник, 17 декабря, сообщили «Ленте.ру» в пресс-службе суда.

«Кира Майер признана виновной в совершении двух преступлений, предусмотренных частью 1 статьи 318 УК РФ («Применение насилия, не опасного для жизни или здоровья, в отношении представителя власти»); ей назначено наказание в виде лишения свободы сроком на 1 год 2 месяца с отбыванием наказания в колонии-поселении», — сообщил представитель суда.

Мосгорсуд 21 ноября отменил приговор Майер в связи с допущенными нарушениями и направил дело на пересмотр. Выступая в суде, модель расплакалась.

«Я понимаю, что сама посадила себя в тюрьму, мне больше некого винить, кроме себя. Я очень хочу домой, мне очень стыдно и страшно», — заявила Майер.

Адвокат потерпевшего заявил, что тот не будет возражать в случае смягчения приговора, поскольку «он является офицером и не обижается на женщин».

5 сентября Пресненский районный суд Москвы признал ее виновной и назначил ей наказание в виде 1,5 лет лишения свободы с отбыванием наказания в колонии-поселении.

По данным следствия, в мае экипаж ДПС остановил в центре Москвы Mercedes под управлением Майер, лишенной водительских прав. Пытаясь вырвать протокол, модель нанесла инспектору телесные повреждения. После этого против нее возбудили уголовное дело о применении насилия в отношении полицейского.

24-летняя Кира Майер — модель, популярная в социальной сети Instagram, СМИ приписывали ей роман с певцом Алексеем Воробьевым. По данным «Интерфакса», в прошлом году девушка была лишена водительских прав за оставление места ДТП. После инцидента с сотрудниками ГИБДД она отбыла пять суток административного ареста.

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