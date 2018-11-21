Избившей гаишника модели Кире Майер отменили приговор

Мосгорсуд отменил приговор модели Кире Майер, осужденной за избиение сотрудника полиции. Об этом в среду, 21 ноября, сообщает агентство «Москва».

«Суд постановил отменить приговор и направить дело в суд первой инстанции на новое рассмотрение в связи с допущенными нарушениями», — огласила решение судья Анастасия Рыжова.

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В апелляционной жалобе защита Киры Маейр просила смягчить наказание, считая его чрезмерно суровым и необоснованным. Адвокат девушки отметил, что шесть месяцев в СИЗО стали для нее уроком, попросил снизить ей наказание и отпустить из-под стражи.

Гособвинение просило отменить приговор Майер и вернуть в прокуратуру, поскольку судом была допущена грубая ошибка. Позицию прокурора поддержал адвокат потерпевшего, отметив, что тот не будет иметь возражений в случае смягчения приговора, поскольку «он является офицером и не обижается на женщин».

Сама модель, выступая с последним словом, расплакалась. «Я понимаю, что сама посадила себя в тюрьму, мне больше некого винить кроме себя. Я очень хочу домой, мне очень стыдно и страшно», — заявила Майер.

5 сентября Пресненский районный суд Москвы признал Майер виновной в совершении двух преступлений, предусмотренных частью 1 статьи 318 УК РФ («Применение насилия в отношении представителя власти»), и назначил ей наказание в виде 1,5 лет лишения свободы с отбыванием наказания в колонии-поселении.

По данным следствия, в мае экипаж ДПС остановил в центре Москвы Mercedes под управлением Майер, лишенной водительских прав. Пытаясь вырвать протокол, модель причинила инспектору телесные повреждения. После этого в отношении нее возбудили уголовное дело о применении насилия в отношении полицейского.

24-летняя Кира Майер — модель, популярная в социальной сети Instagram, СМИ приписывали ей роман с певцом Алексеем Воробьевым. По данным «Интерфакса», в прошлом году девушка была лишена водительских прав за оставление места ДТП. После инцидента с сотрудниками ГИБДД она отбыла пять суток административного ареста.

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